أردوغان : أثق في قدرة الملك سلمان على إنهاء الأزمة الخليجية في أقرب وقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه “واثق من أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادر على إنهاء الأزمة بين دول الخليج وقطر في أقصر وقت”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال اجتماع الجمعية العامة لجمعية المصدرين الأتراك في إسطنبول.

وأضاف أن “مشاعر السخط والاستياء هذه داخل العالم الإسلامي لا تليق بنا، ونحن قادرون على حل هذه الأمور عبر الحوار”.

وبشأن الادعاءات التي تقول إن تركيا ستتصرف بشكل مختلف مع مواطني دول الخليج عقب أزمة قطر، أكد الرئيس أردوغان أن “هذه الادعاءات كذب وافتراء وحملة تضليل ضد تركيا”.

وتابع: “تركيا ستبقى البيت الثاني لجميع إخواننا في الخليج”.

وأوضح أن أنقرة تربطها علاقات قوية جدًا وذات أبعاد متعددة مع جميع دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وأعرب أردوغان عن “عزم تركيا مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات في كل المجالات مع جميع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة تتواصل مع كل طرف تراه على صلة بالأزمة لرأب الصدع بالخليج معربًا عن أمله من تسوية الخلاف قبل حلول عيد الفطر.

وأكد أن “تركيا سعت منذ البداية لاتخاذ موقف مُنصف فيما يتعلق بالأزمة الخليجية ومازالت تنظر لقرار مقاطعة قطر على أنه غير صائب”.

وقال: “لا تضاد بين معارضتنا للظلم الواقع على أصدقائنا القطريين وصداقتنا لآخرين في المنطقة وكلا الأمرين ليسا بديلين لبعضهما”. (ANADOLU)

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