أقل من 10 % منها تحمل درجة ” مقبول ” .. المياه الألمانية في وضع سيئ بيئياً

رغم الرعاية البيئية الجيدة للمياه في ألمانيا، ورغم نوعية مياه الإسالة العالية، فإن المياه الألمانية عموماً ليست في حالة بيئية جيدة.

جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على استفسارات حول وضع المياه الألمانية وجهتها الكتلة البرلمانية لحزب الخضر. وأقرت الحكومة في الرد أن واحداً من 13 نهراً وبحيرة وساحلاً في ألمانيا كان في حالة «مقبولة» بيئياً.

وبنت الحكومة الألمانية معلوماتها على أساس فحص مياه 9804 أنهار وبحيرات وشواطئ تنتشر في البلد. ونال منها 26 «مستودعاً» للمياه درجة جيد جداً و739 منها درجة جيد. وهذا يقل عن 10 في المائة من المياه، وخصوصاً العذبة منها.

ونال أيضاً 3528 نهراً وبحيرة وشاطئاً درجة مقبول، ولكن 3309 منها نال درجة ناقص و1886 درجة سيئ، كما لم يشمل التقييم 314 مستودعاً مائياً.

وجاء في الرد الحكومي أن الحكومة الألمانية أبلغت المفوضية الأوروبية بنتائج الدراسة التي أجريت في سنة 2015. واستخدم خبراء دائرة البيئة الاتحادية، الذين أجروا الفحص، معايير علمية خاصة تأخذ بنظر الاعتبار مكونات المياه والحياة البيئية فيها ونسب المواد الضارة والسموم.

ورفضت الحكومة في الرد توجيه إصبع الاتهام إلى التغيرات البيئية الحالية في العالم في تردي الوضع البيئي للمياه. وذكرت أن درجة حرارة المياه في ألمانيا ارتفعت قليلاً، لكن من الصعب ربطها بظاهرة التسخين على المستوى العالمي. وهناك ارتفاع ظاهر في درجة حرارة مياه الأنهر والبحيرات بالعلاقة مع محطات الطاقة في ألمانيا، إلا أن ذلك يبقى محدوداً محلياً. وظهر من الفحص أن المياه أصبحت أكثر حرارة، وهذا يعني أن نسبة الأكسجين فيها أقل، وهذا يؤدي في النتيجة إلى بيئة نهرية فقيرة وإلى زيادة تركيز المواد الضارة فيها. وتوقع الرد زيادة أسعار المياه مستقبلاً بالعلاقة مع زيادة تكاليف تعقيم وتنقية وترشيح المياه. وتعليقاً على الرد، قالت انالينا بيربوك خبيرة حزب الخضر في قضايا المناخ، إن أكثر من نصف المياه في ألمانيا في حالة إيكولوجية مزرية. وأضافت أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لحماية المياه الوطنية من التأثيرات المناخية العالمية. (الشرق الأوسط)

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