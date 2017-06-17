ألمانيا : الشرطة تعتقل شاباً سورياً دخل البلاد بعد صدور قرار ترحيل و حظر دخول بحقه

اعتقلت السلطات الألمانية شاباً سورياً، بسبب خرقه لقرار منع الدخول الصادر بحقه عام 2016، في باساو التابعة لولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “سودكوريير” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة الألمانية اعتقلت الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، أثناء توقيفها لإحدى السيارات على الطريق السريع (الأوتوبان)، مساء الخميس (15/6).

وضبطت الشرطة الألمانية الشاب الذي سبق وأن صدرت بحقه مذكرة ترحيل إلى النمسا، ومنع دخول للأراضي الألمانية، في تشرين الأول من عام 2016.

وبحسب القانون الألماني، سيسجن الشاب لمدة 119 يوماً، بعد أن فشل بدفع الغرامة المقدرة بـ 2260 يورو (10 يورو عن كل يوم + 70 غرامة فورية)، لعدم امتلاكه المال.

عكس السير