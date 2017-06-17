ألمانيا : القبض على سوري طعن صديقته اللبنانية السابقة و ابنها بالسكين !

هاجم رجل سوري صديقته اللبنانية السابقة، الأربعاء (14/6)، أمام أحد المحلات في مدينة أوفرات، التابعة لولاية شمال الراين، شمالي ألمانيا.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن رجلاً سوري الجنسية (32 عاماً)، قام بملاحقة صديقته السابقة وهي من أصل لبناني، وتبلغ من العمر 42عاماً، وحصل بينهما جدال حاد أم أحد محال التجزئة، تطور فيما بعد ليهاجمها السوري بسكين موجهاً لها عدة طعنات، كما قام بطعن ابنها (13 عاماً)، بعد محاولته إنقاذ والدته.

وأصيبت المرأة على إثر ذلك بجراح خطيرة، فيما تعرض الابن لإصابات أقل خطورة.

وألقت الشرطة القبض على الرجل السوري، بعد فترة وجيزة من وقوع الهجوم، أثناء عملية تفتيش في محطة قطار المدينة، وأصدر الإدعاء العام أمراً باعتقال الجاني، فيما تم تكليف شرطة كولونيا بمتابعة القضية، والتي شكلت بدورها فريقاً للتحقيق في الشروع بالقتل.

عكس السير