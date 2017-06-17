ألمانيا : بلدية تتكفل بتغطية تكاليف سيارات الأجرة التي تنقل لاجئاً سورياً لمكان عمله بعد حصوله على ” وظيفة بدوام كامل “

سلطت صحيفة “يونغه فراي هايت” الألمانية المحلية، الضوء على لاجئ سوري، تتكفل البلدية بتغطية تكاليف سيارات الأجرة التي تقله إلى العمل، يومياً.

وأخذت بلدية مدينة أوسنابروك، التابعة لولاية ساكسونيا السفلى، على عاتقها تحمل كلفة توصيل اللاجئ السوري بسيارة الأجرة إلى العمل، بعد حصوله على “وظيفة بدوام كامل”، وعدم تغطية وسائل النقل العامة للمواصلات من منزله للعمل، في كافة الأوقات.

ويبعد عمل اللاجئ السوري، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، 15 كيلو متراً عن مكان إقامته، ولا تستطيع وسائل النقل العامة تغطية الخط بشكل متواصل، بسبب عمله بنظام الورديات.

وتم دفع أجور النقل للشاب لمدة ثلاثة أشهر، كفترة أولية، بمبلغ يصل إلى 1300 يورو شهرياً.

وأكدت وكالة العمل الألمانية أن هذا الأمر لا ينطبق على اللاجئين فقط، بل على كل العاطلين عن العمل الذين يحصلون على وظيفة، ولديهم صعوبات في الوصول إلى مكانها، لكن الأمر يتطلب أيضاً دراسة لكل ملف بشكل مستقل، وتقييم الحاجة ووفرة وسائل النقل العامة.

الجدير بالذكر أنه يحق للاجئين استخراج شهادة قيادة، وتبلغ كلفتها وسطياً 1800 يورو، والتي يمكن في كثير من الأحيان دفعها عن طريق البلدية أو وكالة العمل.

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