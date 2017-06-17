ألمانيا : لاجئ سوري شاب يتحدث عن تجربته في التدريب المهني و مهنته المستقبلية

التقت صحيفة ألمانية باللاجئ السوري “عهد”، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يعيش في مدينة شفنينغن، جنوبي ألمانيا منذ عام 2014.

وقالت صحيفة “سود كورير”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عهد يتدرب مهنياً للعمل في التدفئة والسباكة والتكييف.

حوار الصحيفة مع عهد :

كيف أتيت إلى ألمانيا؟

أتيت إلى ألمانيا بالطائرة.

هل لديك عائلة هنا؟ هل كان لم شمل الأسرة ممكناً؟

يعيش عمي ويعمل في ألمانيا منذ السبعينيات، ولهذا كان من الممكن لم شمل الأسرة.

هل عائلتك في ألمانيا؟

نعم، أعيش مع والدي وأخواتي في شفينغن.

هل كانت ألمانيا خيارك الأول؟

لا أستطيع القول إنه كان خياراً حقاً، لقد أجبرنا على الفرار بسبب الحرب في سوريا، ولأن لدينا أقارب في ألمانيا، وصلنا إلى هنا بسهولة.

ما هو العمل الذي كنت تقوم به سابقاً؟

في سوريا، درست حتى الصف الثاني عشر، هنا في ألمانيا، تعلمت اللغة الألمانية، ومنذ شهر أيلول 2015، أتلقى تدريباً مهنياً في شفينغن.

كيف عثرت على هذا التدريب المهني؟ هل حصلت على مساعدة؟

لقد قمت بتدريب عملي لمدة قصيرة في إحدى الشركات، وقد أعجبني هذا المجال، لذلك قررت القيام بدورة تدريب مهني لأصبح ميكانيكياً في التدفئة والسباكة والتكييف.

هل تريد الاستفادة من العروض المقدمة إليك لمواصلة تعليمك؟

أنا أذهب إلى مدرسة مهنية أثناء التدريب، وهناك أقوم بتحسين لغتي الألمانية، لدي في شهر تموز امتحانات نصفية، وفي أيلول سأدخل في السنة الأخيرة من مرحلة التدريب، بعد ذلك، أريد أن أعمل كمساعد ميكانيكي.

هل يوجد مهنة أخرى أنت مهتم بها؟

كما قلت، أنا حقاً أحب اختصاصي الذي أدرسه كما أن أخي الأصغر يريد أن يدرس الاختصاص نفسه، وفي وقت لاحق أتصور أنه يمكننا مع والدي إنشاء شركة خاصة بنا.

عكس السير