إصابة قائد مدمرة أمريكية إصطدمت بسفينة و فقدان سبعة بحارة

فقد سبعة بحارة أمريكيين وأصيب قائدهم واثنان من الطاقم، جراء اصطدام المدمرة الأمريكية “يو اس اس فيتزجيرالد” فجر السبت، بسفينة شحن ترفع العلم الفلبيني قبالة السواحل اليابانية، ما أدى إلى تدفق المياه إلى أقسام من المدمرة.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية تم تصويرها من الجو عملية إجلاء أحد الضحايا بواسطة نقالة وعملية سحب مسعف ياباني إلى مروحية كانت تحلق فوق المدمرة.

وأعلن الجيش الأمريكي في بيان إصابة قائد المدمرة الضابط برايس بنسون، واثنين من الطاقم جراء الاصطدام.

وجاء في البيان أنه “تم اجلاء اثنين من البحارة، بالاضافة إلى ضابط القيادة من المدمرة يو اس اس فيتزجيرالد إلى مستشفى يوكوسوكا البحري الأمريكي (لإصابتهم) بجروح وكدمات”.

وتابع البيان “هنالك سبعة بحارة مفقودون تتولى السفينة مع قوات خفر السواحل اليابانيين البحث عنهم”.

وأعلنت البحرية الأمريكية وخفر السواحل اليابانيون أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة “ايه سي اكس كريستال” قرابة الساعة 02,30 (الجمعة 17,30 ت غ)، أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.

والمنطقة حيث حصل الاصطدام تشكل ممرا بحريا مزدحما لسفن الشحن على مقربة من مرفأي يوكوهاما وطوكيو.

وأوضح المسؤول في خفر السواحل اليابانيين يوتاكا سايتو لقناة ان ايتش كيه “المنطقة تشهد عبورا كثيفا للسفن وهي شهدت حوادث سابقا”.

ولم يتضح السبب الذي أدى إلى الاصدام، الا ان القناة اليابانية قالت إن سفينة الشحن وطولها 222 مترا قامت بانعطافة حادة قرابة الوقت الذي سجل فيه الاصطدام.

وأرسل خفر السواحل اليابانيون خمس سفن وطائرتين وفريقا خاصاً من المسعفين إلى الموقع، بحسب متحدث.

وتشارك السفينة العسكرية “يو اس اس ديوي” وزورقا جر في عملية البحث والإنقاذ بحسب البحرية الأمريكية، كما تشارك قوات الدفاع الذاتي اليابانية بثلاث سفن وعدة طائرات.

وتنتشر المدمرة البالغ طولها 154 مترا قبالة سواحل يوكوسوكا في شبه جزيرة ايزو وتعمل في منطقة المحيط الهادئ وبحر اليابان (بحر الشرق).

والمدمرة فيتزجيرالد وضعت في الخدمة في 1995 وشاركت في حرب العراق في 2003.

وقالت البحرية الأمريكية إن الاصطدام وقع على بعد 56 ميلا بحريا (104 كلم) جنوب غرب يوكوساكا.

وكتب أحد ذوي البحارة على صفحة الاسطول السابع على موقع فيسبوك “ابنتي على متن (المدمرة) فيتزجيرالد”، مضيفا “أشعر بقلق بالغ. احتاج فقط للاطمئنان عليها. اتعاطف مع كل البحارة واسرهم”.

وفي بيان نشره على تويتر قال قائد العمليات البحرية الأمريكية الادميرال جون ريتشاردسون: “عندما تصلنا معلومات جديدة سنقوم بابلاغ أسر (طاقم المدمرة) فيتزجيرالد، كما والرأي العام عندما يكون ذالك ملائما”، معلنا وقوفه إلى جانب أسر افراد طاقم المدمرة فيتزجيرالد وأسرهم.

وأظهر شريط فيديو بثته قناة “ان ايتش كيه” اليابانية تضرر “يو اس اس فيتزجيرالد” في ميمنتها قرب برج المراقبة واغراق أجزاء من السفينة بالمياه.

كما أظهرت المشاهد خرطوم مياه على متن السفينة وأفراد من الطاقم يتفقدون الأضرار.

وقالت القناة إن المدمرة يرافقها زورقا جر كانت في طريقها إلى يوكوسوكا.

وبحسب البحرية الأمريكية فان “الاصطدام اسفر عن تضرر يو اس اس فيتزجيرالد في ميمنتها فوق خط الماء وتحته. الاصطدام أدى لتدفق بعض الماء” إلى داخل المدمرة.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة فرانس برس ان “بحارة يعملون على سحب المياه” من الأقسام التي غمرتها على متن السفينة.

وقال المسؤول إن المدمرة فيتزجيرالد تعمل بطاقتها “رغم ان (طاقة) الدفع أصبحت محدودة”.

وأظهرت المشاهد وجود أضرار طفيفة في مقدمة السفينة “ايه سي اكس كريستال”.

وقال متحدث آخر باسم خفر السواحل اليابانيين إن سفينة الشحن تضم طاقما من 20 شخصا ولم يصب أي منهم باذى، موضحا ان السفينة كانت في طريقها إلى أحد مرافئ طوكيو.

وقال المتحدث “نقوم الان بالتحقيق في القضية بغياب اي معلومات إضافية ولا سيما الأحوال الجوية”.

يبلغ طول سفينة الشحن “ايه سي اكس كريستال” 222 مترا وهي كانت في طريقها إلى طوكيو بحسب مواقع إلكترونية للتتبع البحري.

والسفينة التي ترفع علم الفيليبين مدرجة تحت ملكية شركة خطوط الشحن اليابانية العملاقة “ان واي كيه”. (AFP)

عكس السير