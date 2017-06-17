الدولار يهبط بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

هبط الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة بعد بيانات أضعف من التوقعات بشأن المنازل ومعنويات المستهلكين أدت إلى العزوف عن المخاطرة.

وبددت العملة الأمريكية معظم المكاسب التي حققتها يوم الخميس متراجعة إلى مستويات كانت قد سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع هي الأدنى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الحكومة إن بناء المنازل في الولايات المتحدة هبط في مايو أيار للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر. وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين انخفض في أوائل يونيو حزيران.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 97.126 متجها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته 0.14 بالمئة.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 124.04 ين بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في وقت سابق يوم الجمعة.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 بالمئة أمام نظيرتها الأمريكية إلى 1.1191 دولار لكنها دون أعلى مستوى في سبعة أشهر البالغ 1.1296 دولار والذي سجلته قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية يوم الأربعاء. (REUTERS)

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