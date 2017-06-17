السعودية تتصدر .. إرتفاع ملحوظ لصادرات الخضار والفواكه التركية إلى الخليج

حققت الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة إلى دول الخليج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، وفق بيان صادر عن اتحاد المصدرين في غربي البحر المتوسط بتركيا.

وقال مصطفى يازجي رئيس الاتحاد، وفق البيان، إن الصادرات التركية من الفواكه والخضروات إلى السعودية وقطر على وجه الخصوص شهدت ارتفاعا كبيرا.

وأضاف يازجي، أن قيمة صادرات بلاده في هذا المجال إلى السعودية في الفترة الممتدة من 1 مايو/ أيار إلى 15 يونيو/ حزيران بلغت 12 مليون و853 ألف دولار.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية من الطماطم إلى السعودية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ارتفعت من 3 مليون و117 ألف دولار، إلى 6 مليون و476 ألف دولار بنسبة زيادة وصلت 107%.

ولفت إلى أن نسبة الصادرات من الخضروات والفواكه إلى قطر ارتفعت أيضا خلال الفترة المذكورة، وأن تركيا صدرت إليها ما قيمته 379 مليون و861 ألف دولار خلال تلك الفترة، بزيادة 724% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إلى أن قيمة الطماطم المصدرة إلى قطر في الفترة المذكورة بلغت 246 مليون و70 ألف دولار.

وأكد يازجي أن الصادرات التركية من الخضار والفواكه إلى سوريا شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة نفسها، ووصلت من مليون و503 ألف دولار إلى 5 مليون 230 ألف دولار.

ونوه يازجي بأن سوريا احتلت في المرتبة الثامنة من بين أكثر الدول المستوردة للخضار والفواكه من تركيا، وأهمها الطماطم والبطاطا. (ANADOLU)

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