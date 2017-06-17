الصحافة الإيطالية تهاجم ” الخائن ” دوناروما

تصدر حارس مرمى #ميلان الإيطالي #جيانلويجي_دوناروما ، أغلفة وصفحات الصحف الرياضية الإيطالية امس الجمعة، بعد قراره والذي نقله وكيل أعماله مينو رايولا، برفض التجديد للنادي “اللومباردي” مقابل راتب 5 ملايين يورو.

وأكد المدير التنفيذي بنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، ماركو فاسوني، أن حارس المرمى الصاعد جيانلويجي دوناروما لا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت في صفحتها الأولى: “كسره جيجيو.. والآن؟”، في إشارة إلى انتهاء عقده مع ميلان، مؤكدة أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس يتسابقون للتوقيع مع الحارس الصاعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان سيتحرك للتعاقد مع حارس مرمى يوفنتوس، البرازيلي نيتو، لتعويض رحيل دوناروما المؤكد.

كما كتبت صحيفة توتو سبورت في عنوانها: “جيجيو يكسر ميلان.. من يقدم المزيد؟”، مؤكدة أن هناك “4 أندية على الأبواب” وهي ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

بينما اعتبرت صحيفة كورييري ديلو سبورت، قرار دوناروما بعدم التجديد لميلان بـ”الخيانة الكبيرة”، وقالت: “دوناروما يرفض التجديد مع ميلان.. رايولا والحارس قالوا لا لـ5 ملايين سنوياً وعقد 5 سنوات”.

وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “قبلة الوداع.. قرار دوناروما النهائي: لن يجدد مع الميلان”، مضيفة على لسان فاسوني: “غاضبون.. سنذهب إلى الأمام”.

ويعتبر دوناروما (18 عاماً) الذي شارك للمرة الأولى في صفوف الفريق الأول بميلان، حينما كان يبلغ 16 عاماً، أحد أبرز المواهب الواعدة في مركز حراسة المرمى في العالم، بعد الأداء المذهل الذي قدمه مع الفريق الإيطالي في الموسمين الماضيين.

كما أشارت صحيفة ليبيرو إلى صورة دوناروما وهو يقبل شعار “الروسونيري” بعد الفوز على يوفنتوس بهدف نظيف الموسم الماضي في السان سيرو، واعتبرتها “قبلة الخيانة”، “دوناروما يرفض التجديد ويقول لا لـ5 ملايين سنوياً.. ميلان يبحث عن حارس.. وجيجيو يواجه خطر الجلوس على المدرج”.

وقالت صحيفة لاستامبا: “جيجيو يغلق الباب بعنف.. صدمة دوناروما.. لا للتجديد مع الميلان”، مشيرة إلى أن فاسوني “شعر بالمرارة.. كنا سنعتمد عليه للمستقبل”.

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