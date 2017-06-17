الفرنسي غريزمان يتزوج سراً من صديقته اريكا تشوبيرينا

تزوج مهاجم منتخب #فرنسا و #اتلتيكو_مدريد الاسباني لكرة القدم #انطوان_غريزمان من صديقته اريكا تشوبيرينا في حفل سري في منطقة توليدو باسبانيا، بحسب ما كشفت وسائل الاعلام الإسبانية.

واقيم حفل الزواج الخميس الماضي في قصر بالاسيو دي غاليانا، وحضره عدد من زملائه في اتلتيكو مثل خوانفران وكوكي ومواطنه كيفن غاميرو.

وذكرت صحيفة ال موندو “ان احتفاله بهذا الزواج فاجأ وسائل الاعلام”.

والتقى غريزمان بتشوبيرينا، وكلاهما يبلغ من العمر 26 عاما، في سان سيباستيان عندما كان لاعبا في صفوف ريال سوسييداد. ولديهما ابنة اسمها ميا وتبلغ من العمر عاما واحدا.

ونشر اللاعب عبر حسابه على انستغرام ، شريطا مصورا قصيرا يقوم خلاله بفتح زجاجة من الشمبانيا بجانب حوض سباحة، من دون ان يشير فيه بوضوح الى سبب الاحتفال.

ويستعد مهاجم منتخب الارجنتين وبرشلونة الاسباني ليونيل ميسي لاقامة حفل زفافه ايضا من صديقته انطونيلا روكوزو في بلدته روزاريو في 30 حزيران/يونيو الحالي. ( AFP )

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