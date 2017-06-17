” الفيدرالية لكل سوريا ” .. صالح مسلم : أستبعد وقوع احتكاك بيننا و بين ” الجيش السوري ” و الخلاف الخليجي سيؤثر إيجابياً في حل الأزمة السورية !

قال زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، في سوريا، صالح مسلم، إن مشروع الفدرالية مطروح في سورية، مشيرا إلى أنه “ليس مشروعا خاصا بالأكراد وإنما يشمل سورية ككل”.

ودعا مسلم، في تصريحات لـ”راديو سوا” الأمريكي، الأطراف السياسية في بلاده إلى اقتراح أي حلول سياسية أخرى قد تكون أكثر فائدة من الفدرالية التي كان الأكراد في طليعة المطالبين بها، على حد تعبيره.

وقلل مسلم من جدوى التهديدات التركية بالتدخل في شمال سورية ضد الأكراد، بحسب الراديو، واستبعد وقوع أي احتكاك بين قوات سورية الديموقراطية و”الجيش السوري” الذي دخل إلى الحدود الإدارية للرقة واقترب من مدينة الطبقة.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك قنوات اتصال مع النظام السوري أو روسيا لتحديد طبيعة العلاقة بين مناطق الأكراد ودمشق مستقبلا، قال إن الأولوية في هذه المرحلة للتحرير، لافتا إلى أن هذه الأمور قد تحل مستقبلا في محادثات جنيف.

وتوقع زعيم الحزب الكردي أن يؤثر الخلاف الخليجي مع قطر بشكل إيجابي في “حل الأزمة في سورية”.

وأشاد من جهة أخرى بالعلاقة بين قوات سورية الديموقراطية و التحالف الدولي، وأعرب عن رغبة حزبه والأكراد بنقل التعاون مع واشنطن من المستوى العسكري إلى المستوى السياسي.

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