بالفيديو .. ” تمساح ” ينقض على مدربه و يغدر به

أظهر فيديو لقطات مروعة، قام فيها #تمساح بعضّ رأس حارس حديقة حيوانات، قبل أن يسحقه بشراسة، فيما علا صراخ الرجل من شدة الألم.

والتقط الفيديو الأحد 11 يونيو/حزيران 2017، عندما كان حارس الحديقة يقوم بدور استعراضي مع التمساح أمام مجموعة صغيرة من الزوار والسياح في جزيرة كوه ساموي السياحية جنوبي #تايلاند ، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر الرجل أولاً وهو ينحني أمام التمساح ويلاعبه بعصا من الخشب، فيما يحاول إدخال رأسه بين فكي الحيوان الشرس، كنوع من ألعاب السيرك، لتحدث الكارثة بعد ذلك بقليل، وفق ما نقلت هافينغتون بوست، وانقض التمساح على الرجل بشراسة، وأخذ يحرك رأسه داخل فكيه يميناً وشمالاً لبضع ثوان قبل أن يفلته ويعود إلى المياه.

عكس السير