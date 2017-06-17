بالفيديو .. مسافرة تنقذ طائرة تابعة لشركة ” يونايتد إيرلاينز ” من كارثة محققة

في مشهد مريع، أظهر تسجيل مصور صادم نشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تسرب الوقود بغزارة من جناح طائرة ركاب تابعة لشركة #يونايتد_إيرلاينز قبيل إقلاعها.

وكانت الطائرة على وشك الإقلاع من مدينة نيووارك إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، عندما لاحظت إحدى المسافرات تسرباً شديداً للوقود من أحد أجنحتها، وقامت بتصوير الحادث من نافذة الطائرة بهاتفها النقال.

وكانت ريتشل برومفيلد تجلس بالقرب من نافذة طائرة البوينغ 767 في مطار نيووارك، عندما شاهدت هي وزوجها تسرب الوقود من جناح الطائرة.

وهرع الزوجان لإعلام طاقم الطائرة، إلا أن الطاقم طلب منهما العودة إلى مقعديهما على الفور بطريقة غير لائقة، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعندما تأكد الطاقم من الأمر قام بإعلام الطيارين في قمرة القيادة وتم استدعاء رجال الإطفاء على الفور.

وقد تم إلغاء الرحلة وإجلاء المسافرين وأمتعتهم عن الطائرة، حيث اضطر الكثير منهم إلى النوم على مقاعد المطار وافتراش الأرض، بينما ادعت إدارة شركة يونايتد للطيران في تصريح لها بأنها وفرت غرفاً مريحة للمسافرين في فندق بالقرب من المطار.

من الجدير بالذكر بأن شركة يونايتد للطيران واجهت مؤخراً انتقادات واسعة بعدما قامت بطرد أحد الركاب بطريقة مهينة قبيل إقلاعها من مطار شيكاغو الدولي، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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