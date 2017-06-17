بالفيديو .. مسلحون يسطون على سيارة نقل أموال لأحد البنوك في السعودية

وثقت كاميرا مراقبة أحد البنوك في #السعودية لحظة سطو مسلح من قبل شخصين ملثمين على موظفي شركة نقل الأموال أثناء تغذيتهم جهاز صراف.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، أقدم المجهولان على سرقة مبلغ وصل إلى نحو مليون ونصف المليون ريال، حيث فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الحادثة، التي تخص أحد البنوك في #الرياض.

وسبق أن هزت حادثة سرقة مماثلة العاصمة السعودية قبل نحو 3 أشهر، حين أقدم 3 مجهولين مسلحين على السطو على سيارة نقل أموال تابعة لأحد البنوك في وضح النهار، وأطلقوا الرصاص الحي على قائدها ومرافقه، وسرقوا الأموال الموجودة ولاذوا بالفرار.

وتسببت الحادثة آنذاك بهلع كبير في المملكة، التي نادرًا ما تشهد مثل هذه الجرائم.

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