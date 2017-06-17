بالفيديو .. مغامرة أمريكية تتدلى بأسنانها فوق ” شلالات نياغارا “

في “مغامرة جنونية”، تدلت المغامرة الأميركية اريندرا واليندا بحبل ربط إلى أسنانها من مروحية فوق مياه شلالات نياغارا مؤدية حركات بهلوانية.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنها سجلت رقما قياسياً لعرض على هذا الارتفاع، محطمة بذلك رقم زوجها نيك واليند الذي تدلى من أسنانه من ارتفاع 76 مترا في ولاية ميزوري.

وقد ارتدت وليندا وهي أم لثلاثة أطفال، بزة سوداء وتدلت من المروحية في طوق أدت داخله حركات بهلوانية، واستمر هذا العرض المرعب فوق مياه الشلالات حوالي ثماني دقائق. وقد بقيت على مرحلتين معلقة لمدة عشر ثوانٍ في كل مرة من أسنانها فوق المياه على ارتفاع 90 مترا.

وأتى عرضها في الذكرى الخامسة لعبور زوجها على حبل مشدود شلالات نياغارا الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وفيما بعد روت اريندرا واليندا لدى نزولها إلى الارض أنها لم تسمع شيئا لأنها اختارت أن تستمع إلى الموسيقى خلال العرض.

وقالت “تصرفت كما لو أني أتدرب في حديقتي وشعرت بارتياح بحيث تدليت مرة ثانية وأنا معلقة بأسناني”.

يذكر أن زوجها نيك واليندا الذي ينتمي كما زوجته إلى عائلة بهلوانيين وفناني سيرك، قد حطم عدة أرقام قياسية عالمية لا سيما العام 2014 عندما مشى على كابل فولاذي بين ناطحتي سحاب في شيكاغو على ارتفاع 180 مترا.

كما كان أول من عبر الأخدود الكبير (غراند كانيون) على حبل مشدود عام 2013. ( AFP )

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