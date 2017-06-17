برشلونة يستعد لاستخدام ورقته الأخيرة لضم فيراتي

كشفت صحيفة اسبانية عن “خطة” نادي #برشلونة للتعاقد مع اللاعب الدولي الإيطالي #ماركو_فيراتي ، متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “سبورت” أنّ أكبر مشكلة تواجه نادي برشلونة، هي أنّ باريس سان جيرمان لا يفضل بيع لاعبيه، بل يرغب دائماً في تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، ولذلك فإنّ إدارة “البارسا” مطالبة باعتماد إستراتيجية خاصة لينجح في الظفر بخدمات النجم الإيطالي خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وترى الصحيفة الكاتالونية أنّ الخطوة المقبلة هي بيد فيراتي، الذي يقضي حالياً عطلته في إيبيزا الإسبانية مع وكيل أعماله دوناتو دي كامبلي، وذلك من خلال طلب عقد اجتماع مع إدارة باريس سان جيرمان، ليطلب الموافقة على رحيله إلى برشلونة، الذي سيقدم حينها عرضاً رسمياً.

وقالت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة أنّ الأخير يرى أن مبلغ 100 مليون يورو الذي يطلبه باريس سان جيرمان “مرتفع للغاية”، لذلك سيحاول جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكاتلوني، التفاوض مع ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، لخفض المبلغ، مشيرةً إلى أنّ الأمر “لن يكون سهلاً”، خاصةً أن رجل الأعمال القطري قد أحبط من قبل صفقة ضم المدافع البرازيلي ماركينيوس لبرشلونة.

وأضافت صحيفة إيلاف نقلاً عن “سبورت” أن نادي برشلونة ستكون لديه ورقة أخيرة، في حال تعثرت المفاوضات، وتتمثل في أن يخرج فيراتي للصحافة ، ويؤكد رغبته في الرحيل إلى “البارسا” في ظل تعنت إدارة باريس سان جيرمان، ما قد يضطر نادي العاصمة الفرنسية لتسريحه.

وكان فيراتي، البالغ من العمر 24 عاماً، قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2012، قادماً من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.

عكس السير