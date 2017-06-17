بيليه يبدأ العد التنازلي لمونديال روسيا 2018

بدأ أسطورة كرة القدم في العالم و #البرازيل، #بيليه العد التنازلي لانطلاق كأس العالم لكرة القدم 2018 في #روسيا ، الذي تحتضنه البلاد خلال الفترة من 14 يونيو (حزيران) وحتى 15 يوليو (تموز)، وذلك خلال حفل أمام الكرملين.

وكان “الجوهرة السوداء” هو المسؤول عن تشغيل الساعة المتواجدة في ميدان مانيغ، والتي تظهر الوقت المتبقي لانطلاق المونديال.

كما استغل القائمون على الحدث الفرصة لكشف النقاب أيضاً عن كأس القارات، التي تنطلق اليوم السبت، بمباراة روسيا أمام نيوزيلندا بملعب “زينيت أرينا”.

وأعرب بيليه عن ثقته في السفر لموسكو في العام المقبل، لمشاهدة نهائي المونديال بين منتخب بلاده والفريق الروسي على ملعب “لوجنيكي الأوليمبي” بالعاصمة موسكو.

كما استلم الأسطورة البرازيلية هدية من فالنتينا ياشينا، أرملة أسطورة حراسة المرمى في روسيا ليف ياشين الملقب بـ”العنكبوت الأسود”، وكانت عبارة عن بطاقة دخول ملعب “دينامو موسكو” مدى الحياة.

وقالت أرملة الحارس الذي شارك في ثلاث بطولات في كاس العالم (1958 و1962 و1966) وواجه بيليه في مناسبات عديدة “أعرفه منذ 1958”. ( EFE )

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