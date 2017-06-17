خفر السواحل الإيطالية ينقذ 2500 لاجئ في المتوسط

أنقذ خفر السواحل الإيطالية أكثر من 2500 لاجئ كانوا على متن قوارب غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط.

وكان خفر السواحل قام أمس الجمعة بـ18 عملية إنقاذ مختلفة جرى خلالها انتشال نحو 2000 لاجئ، وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن خفر السواحل قام ليلة الجمعة/السبت الماضية بعمليات أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إنقاذه في غضون 24 ساعة بلغ 2550 شخصا.

من جانبها كتبت منظمة ” أطباء بلا حدود” على تويتر أنها أنقذت قاربا مطاطيا ” مليئا بأناس خائفين”.

وإلى جانب خفر السواحل الإيطالية، شارك في عمليات الإنقاذ، منظمات غير حكومية ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سلاح البحرية الإيطالية.

ولم يتم الإعلان عن سقوط قتلى أو مفقودين، وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء رحلتهم البحرية إلى أوروبا، بلغ منذ بداية العام الجاري 1800 شخص. (DPA)

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