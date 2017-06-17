دراسة : تناول البطاطس المقلية مرتبط بزيادة فرص الموت

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطس المقلية مرتين أو أكثر أسبوعياً يعانون من ضعف فرص الوفاة المبكرة، مقارنة بالأشخاص الذين يتجنبون هذه الوجبة.

وفي المقابل، لم تجد الدراسة رابطاً ما بين تناول البطاطس المطهوّة بالطرق الأخرى وخطر الموت، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن، وتشمل البطاطس المقلية رقائق البطاطس (الشيبس) والـ “هاش براونز” أيضاً.

ووجد الباحثون أن 236 شخصاً من مجموع 4440 شخصاً شاركوا في الدراسة قد توفوا خلال فترة ثماني سنوات. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تكرر تناولهم للبطاطس المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع واجهوا ضعف فرص الوفاة.

ولم يؤثر جنس أو عمر المشاركين في الدراسة على خطر تناول البطاطس المقلية. لكن، قد تكون الوفاة ناتجة عن عوامل أخرى، مثل أسلوب الحياة الخالي من النشاط البدني، أو البدانة، أو استهلاك كمية كبيرة من الملح في حصص البطاطس.

ويعود ضرر البطاطس المقلية إلى الزيوت الغنية بالدهون المتحوّلة، والتي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، المسبب لأمراض القلب.

كما يعتبر اللون الأشقر أو البني الناتج عن قلي أو تحمير أو شوي البطاطس على حرارة عالية ناتجاً عن مركّب الأكريلاميد السام والمسبب للسرطان. ويمكن تجنّب هذا عن طريق قلي البطاطس وغيرها من الأطعمة بشكل سريع، أو الاستعاضة عنها بالطاطس المسلوقة.

عكس السير