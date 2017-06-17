دي ميستورا : محادثات سورية في جنيف الشهر المقبل

أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الدولي إلى سورية، ستافان دي ميستورا، أنه من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من المحادثات السورية – السورية في جنيف، يوم 10 تموز/يوليو المقبل.

وجاء في بيان اصدره المكتب المبعوث الأممي اليوم السبت أنه من المقرر أن يصل المدعوون إلى جنيف يوم 9 يونيو/حزيران،بحسب قناة” روسيا اليوم”.

وأضاف البيان أن دي ميستورا يعتزم الدعوة إلى جولات أخرى خلال الشهر الجاري وكذلك خلال شهر أغسطس/آب، مشيرا إلى أن الدعوات سوف ترسل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم .2254 (DPA)

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