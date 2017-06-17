ريال مدريد حصد عائدات مالية أكثر من برشلونة في بيع لاعبيه

حقق نادي ريال مدريد الإسباني لخزينته عائدات مالية ضخمة جراء بيعه للاعبيه أكثر مما حققه غريمه ومواطنه نادي برشلونة منذ الميركاتو الصيفي من عام 2012 وحتى الآن، وهي الفترة التي عرفت تسريح الغريمين التقليديين لعدد كبير من اللاعبين، كانوا قد فقدوا مكانتهم في صفوف الفريقين.

وبحسب تقرير لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الخزينة الملكية استفادت من إيرادات بلغت قيمتها 311 مليون يورو، في حين لم تتجاوز عائدات الخزينة الكتالونية الـ 182 مليون يورو.

وباع ريال مدريد 24 لاعبًا منذ عام 2012 بأسعار متفاوتة، ومن لاعب لآخر، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، حيث حقق أعلى الإيرادات في الميركاتو الصيفي من عام 2014 ، بعدما تجاوزت قيمة لاعبيه 112 مليون يورو، اثر رحيل نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 75 مليون يورو، والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي لقاء 20 مليون يورو، ولاعب الوسط الإسباني تشابي ألونسو الى نادي بايرن ميونيخ الألماني نظير 9 ملايين يورو.

وفي الميركاتو الصيفي من عام 2013 ، حقق النادي الملكي عائدات مالية ضخمة بلغت 112 مليون يورو، بعدما باع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين إلى صفوف نادي نابولي الإيطالي مقابل 39 مليون يورو، وكذلك الألماني مسعود أوزيل إلى نادي أرسنال الإنكليزي نظير 47 مليون يورو، والإسباني راؤول ألبيول إلى نادي نابولي لقاء 12 مليون يورو، كما باع المهاجم الإسباني خوسيه كاييخون أيضًا لنادي نابولي مقابل 10 ملايين يورو، وهكذا أدرت عليه خزينة النادي الإيطالي أكثر من 61 مليون يورو نظير الثلاثي القادم من مدينة مدريد.

وفي الميركاتو الصيفي من العام المنصرم 2016 ، باع نادي ريال مدريد الإسباني لنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم الإسباني خيسي رودريغيز مقابل 25 مليون يورو في صفقة وصفت بالفاشلة على الصعيد الفني.

أما نادي برشلونة الإسباني فقد باع 18 لاعبًا منذ عام 2012 ، إذ ان أفضل مواسمه في سوق الانتقالات كان خلال الميركاتو الصيفي من عام 2014 ، إذ بلغت عائداته أكثر من 80 مليون يورو، بعدما باع لاعب خط الوسط الإسباني سيسك فابريغاس إلى نادي تشيلسي الإنكليزي بـ 33 مليون يورو، فيما باع الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز إلى نادي أرسنال بقيمة تبلغ 42 مليون يورو .

وفي الميركاتو الصيفي من عام 2015 تخلى عن مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغز لصالح نادي تشيلسي لقاء 27 مليون يورو، وقبلها في الميركاتو الصيفي من عام 2013 باع متوسط ميدانه الإسباني تياغو ألكانتارا لنادي بايرن ميونيخ الألماني بـ 25 مليون يورو.

ويُعزى التفوق المدريدي على الكتالوني في سوق الانتقالات إلى السياسة الجديدة التي أصبح ينتهجها رئيسه فلورنتينو بيريز والقائمة على بيع الأسماء اللامعة قبل انقضاء عقودها وتفادي تسريحها بالمجان، مثلما كان ذلك قائماً خلال عهدتيه الأولى والثانية، حيث لا يستبعد أن يقرر بيع الهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف بعدما بلغت قيمته قرابة الـ 200 مليون يورو .

في المقابل، فإن برشلونة غالباً ما يسعى الى الاحتفاظ بنجومه الكبار، حتى تتراجع أسهمهم في بورصة الانتقالات، مما قلص من عائداته المالية عند وضعهم على قائمة الانتقال، حتى ان رحيل التشيلي ساشيز والإسباني فابريغاس لم يكن متوقعاً، حيث فرض قرار رحيلهم مرور النادي بظروف عسيرة، مما أجبر الإدارة الكتالونية على القيام بسياسة الإحلال.

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