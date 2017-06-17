زيدان صاحب أفضل سمعة بين المدربين في إسبانيا و قارة أوروبا

تصدر الفرنسي #زين_الدين_زيدان المدير الفني لنادي #ريال_مدريد الإسباني ترتيب المدربين كصاحب أفضل سمعة بين مدربي الدوري الإسباني والمدربين في بقية الدوريات الأوروبية.

وكشف تقرير لصحيفة “آس” الإسبانية، عن تصدر زيدان لترتيب سمعة مدربي “الليغا” برصيد 82 نقطة، بعدما قاد ريال مدريد لإنهاء حالة الصيام عن التتويج بلقب الدوري منذ عام 2012 وإحرازه اللقب في نسخة الموسم الجاري (2016-2017).

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف، حل ثانياً الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 76 نقطة، تلاه الإسباني أوزيبيو ساكريستان مدرب نادي ريال سوسيداد بـ 67 نقطة، بينما حل الإسباني لويس انريكي المدرب السابق لنادي برشلونة في المركز الرابع برصيد 62 نقطة، بعدما فشل في الاحتفاظ باللقب، أما الإسباني إرنستو فالفيردي المدرب السابق لنادي أتلتيك بيلباو والحالي لبرشلونة فحل سادساً برصيد 50 نقطة متخلفًا عن فران إيسكريبا مدرب نادي فياريال .

وعلى الصعيد الأوروبي، تصدر زيدان الترتيب برصيد 82 نقطة بعدما قاد الريال للحفاظ على لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا للمرة الاولى بالصيغة الجديدة للمسابقة، حيث تفوق “زيزو” على الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي تخلف عن زيدان بأقل من نقطة، بعدما أحرز مع “البيانكونيري” وصافة أبطال أوروبا، ومعها ثنائية الدوري والكأس المحليتين.

وحل ثالثاً الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنكليزي برصيد 80 نقطة، حيث ارتفع صيت كونتي بعدما نجح مع “البلوز” في الفوز بلقب الدوري الممتاز “البريميرليغ”.

وفي المركز الرابع، جاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني برصيد 78 نقطة نظير نجاحه مع “العملاق البافاري” في الحفاظ على عرش “البندسليغا” للعام الخامس على التوالي متفوقًا بذلك على الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي حل خامساً برصيد 76 نقطة ، تلاه مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير برصيد 67 نقطة، والذي ارتفعت سمعته على الصعيد القاري بفضل إحرازه وصافة الدوري الإنكليزي الممتاز.

في المقابل، تراجعت سمعة الإسباني بيب غوارديولا ليتواجد في المركز السابع برصيد 67 نقطة، بعدما فشل مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في الصعود لأي منصة، فيما حل الإسباني أوناي إيمري في المركز الثامن برصيد 66 نقطة، رغم انه فشل مع نادي باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي.

عكس السير