” سوني ” تطلق أحدث هواتفها بكاميرا ثورية ( فيديو )

أعلنت شركة #سوني عن بدء مبيعات أحدث هواتفها “Xperia XZ Premium”، رسميا، في الأسواق الروسية.

أكثر ما لفت انتباه الخبراء في هذا الهاتف الجديد هو كاميرته الخلفية المصنوعة بتقنية Motion Eye، بدقة 19 ميغابكسل، والقادرة على التقاط 960 لقطة في الثانية، وتصوير أجسام تتحرك بسرعة عالية، والكاميرا الأمامية التي جاءت بدقة 13 ميغابكسل.

أما شاشة الجهاز فجاءت بحجم 5.5 بوصة بدقة عرض (2160×3840 (4K HDR، مغطاة بطبقة من الزجاج المقاوم للخدش من نوع “Gorilla Glass 5″، طبقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم، كما زودت سوني هاتفها الجديد بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 835، وذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

أما البطارية فأتت بسعة 3200 ميلي أمبير، مزودة بخاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

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