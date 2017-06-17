قضية الضرائب قد تدفع كريستيانو رونالدو لمغادرة ريال مدريد

أفاد تقرير إخباري برتغالي أنّ #كريستيانو_رونالدو ، نجم نادي #ريال_مدريد يرغب في الرحيل عن #إسبانيا بعد أزمة الضرائب التي طرأت، مؤخراً في حياته.

وكان مكتب المدعي العام في مدريد، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وايرلندا.

وجاء في بيان للمدعي العام أن رونالدو متهم “بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 التي تنطوي تحت بند الغش الضريبي بمبلغ 14،789،987 يورو

وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن اللاعب البرتغالي، وبالنظر إلى الجرائم الضريبية المتهم بها، فإنه قد يواجه عقوبة السجن، قد تصل مدتها إلى 7 سنوات كاملة.

وبالنظر لخطورة الوضع فإنّ صحيفة “أبولا” البرتغالية أبرزت، بأنّ كريستيانو يشعر بالغضب ويرغب في الرحيل تماماً عن إسبانيا.

وقد أنكر رونالدو الأربعاء الماضي، التهمة، من خلال شركة “غيستيفيد ” التي تدير أعماله، والتي أصدرت بياناً رسمياً لتفصيل ترتيبات دفع رونالدو للمبالغ المرتبطة بحقوق الصورة مؤكدة على عدم وجود نية الإخفاء على الإطلاق.

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن تلقي رونالدو، عرضاً من أحد أندية الدوري الصيني قيمته 200 مليون يورو، وراتب سنوي يتجاوز الـ 120 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

يُشار أن رونالدو، البالغ من العمر 32 عاماً، قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادماً من نادي مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها94 مليون يورو ، كما أنّ النجم البرتغالي جدّد عقده مع النادي الملكي لينتهي في 2021 بشرط جزائي يقدر بمليار يورو.

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