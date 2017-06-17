لبنان : توقيف سوري يبيع أدوية مهربة و ينتحل صفة طبيب

ألقت السلطات اللبنانية القبض على صيدلي سوري، ينتحل صفة طبيب، ويعمل في مستودع يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المهربة من سوريا.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس الجمعة، إن دورية تابعة لمكتب المنية، التابع للمديرية العامة لأمن الدولة، داهمت مخزناً كبيراً يستعمل كمركز للعيادات المتخصصة في بلدة بحنين، من قرى قضاء الضنية شمالي لبنان.

وعثرت الدورية على ما يزيد على 1150 صنفاً من الدواء المهرب، في المستودع الذي تم استعماله كمستوصف من دون رخصة.

وأوقفت الدورية الصيدلي السوري (م.هـ) لانتحاله صفة طبيب، وقيامه بمعاينة المرضى داخل المركز، كما تم إيقاف مديرة المركز والمسؤولة عنه (ف.ع)، وبعد التحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، وأحيلا مع الأدوية المضبوطة إلى الجهة القضائية المختصة، فيما تم ختم المخزن بالشمع الأحمر، بأمر من النيابة المالية العامة.

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