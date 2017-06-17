ليوناردو دي كابريو يعيد جائزة ” أوسكار ” فاز بها براندو بسبب غسل الأموال

سلم نجم هوليوود #ليوناردو_دي_كابريو جائزة #أوسكار فاز بها الممثل مارلون براندو إلى محققين أمريكيين يحققون في غسل أموال مزعوم، من جانب صندوق استثماري مملوك للدولة في #ماليزيا .

وقال ممثلو دي كابريو في بيان، إنه بادر أيضاً إلى إعادة أشياء أخرى لم يفصحوا عنها قال الممثل الأمريكي إنه قبلها كهدايا لمزاد خيري وكان مصدرها أشخاص لهم علاقة بصندوق الثروة (1إم.دبي.بي).

وفي يوليو واجهت شركة (رد جرانيت) للإنتاج السينمائي في هوليوود اتهامات في دعوى مدنية أمريكية باستخدام 100 مليون دولار قال ممثلو إدعاء إنها جرى تحويلها من صندوق (1إم.دبي.بي) لتمويل فيلم “ذئب وول ستريت” الذي قام ببطولته دي كابريو في 2013.

وكان دي كابريو قال في أكتوبر إنه يتعاون مع التحقيق وسيعيد أي هدايا أو تبرعات إذا تبين أنها جاءت من مصادر مشكوك فيها.

وقال البيان : “السيد دي كابريو بادر إلى إعادة هذه الأشياء التي حصل عليها وقبلها بغرض إدراجها في مزاد خيري سنوي لفائدة مؤسسته التي تحمل اسمه”.

وأضاف : “هو أيضاً أعاد جائزة أوسكار فاز بها أصلاً مارلون براندو والتي أعطيت للسيد دي كابريو كهدية من رد جرانيت تقديراً لعمله في (ذئب وول ستريت)”.

وتدعم مؤسسة ليوناردو دي كابريو، التي تأسست في 1998، مجموعة من المشروعات البيئية. ( reuters )

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