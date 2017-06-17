مؤسس شركة ” أمازون ” يسأل متابعيه على ” تويتر ” عن كيفية التبرع بثروته

لجأ مؤسس شركة #أمازون دوت كوم الملياردير #جيف_بيزوس إلى متابعيه على #تويتر لإلهامه أفكارا جديدة عن كيفية التبرع بجزء من ثروته.

وقال بيزوس في تعليق على تويتر “أود أن أخصص جانبا كبيرا من نشاطي الخيري لمساعدة الناس في عالم الواقع- على المدى القصير- وأن يكون للحاجات العاجلة ويكون له تأثير دائم”.

وتابع وفق ما اوردت صحيفة النهار : “لو كان لديك اقتراح ما عليك سوى الرد على هذه التغريدة بفكرة .. وإذا كنت تعتقد أن هذا النهج خاطئ أود أن أعرف ذلك أيضا”.

وبيزوس أحد أغنى أغنياء العالم إذ يزيد صافي ثروته عن 76 مليار دولار.

ويشير هذا الطلب إلى تحول في الطرق التي ينتهجها بيزوس مع الأنشطة الخيرية. وكان قد وجه ثروته التي جمعها من أمازون نحو استكشاف الفضاء من خلال شركته بلو أوريجين. كما كان يساعد مؤسسة عائلة بيزوس التي يديرها والداه.

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