مانشيني يرغب في ضم بيبي لصفوف زينيت الروسي

كشفت وسائل إعلام محلية، عن رغبة المدير الفني لزينيت سان بطرسبرغ الروسي، الإيطالي #روبرتو_مانشيني ، في التعاقد مع مدافع #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #بيبي ، من أجل تدعيم دفاع الفريق الروسي.

وأشارت هذه التقارير إلى أن مسؤولي زينيت استغلوا فرصة تواجد بيبي في روسيا من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في كأس القارات للاجتماع بوكلاء اللاعب الذي أعلن مؤخراً رحيله خارج أسوار سانتياغو برنابيو.

وعرض زينيت على بيبي، 34 عاماً، عقداً يمتد لموسمين مقابل راتب سنوي قدره 5 مليون يورو.

ومنذ تعاقده مع مانشيني مطلع يوينو (حزيران) الجاري خلفاً للروماني ميرتشا لوتشيسكو، يعتبر زينيت أحد أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات.

وأكد مانشيني، الذي درب إنتر ميلانو الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي في السابق وحصد معهما لقبي الدوري في البلدين، أن هدفه هو الفوز بالدوري الروسي مع زينيت من أجل إعادة الفريق لمشاركة في دوري الأبطال من جديد.

ويعتبر المدافع الدولي محط أنظار العديد من الأندية في “القارة العجوز”، من بينها “النيراتزوري” الذي يدربه حالياً لوتشانو سباليتي. ( EFE )

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