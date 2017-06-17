” متهم بالانتماء لغولن ” .. مدير أمن اسطنبول الأسبق يسلم نفسه للسلطات التركية

سلّم مدير أمن إسطنبول الأسبق “حسين تشابقين” نفسه للسلطات التركية، في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة “فتح الله غولن، الكيان الموازي”.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن تشابقين، حضر مع محاميه مساء الجمعة إلى المقر الرئيسي لمديرية أمن إسطنبول، وسلّم نفسه.

وأوضحت المصادر أن محكمة الجنايات الـ30 في إسطنبول، كانت قد أصدرت مذكرة حبس بحق “تشابقين” في وقت سابق.

وقبلت نفس المحكمة لائحة الاتهامات بحق 15 والياً وقائم مقام، 13 منهم محبوسون حالياً، بينهم والي إسطنبول السابق حسين عوني موطلو، وأصدرت بحق حسين تشابقين، مذكرة حبسٍ في إطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة “غولن”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. (ANADOLU)

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