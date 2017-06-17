” مجلس سوريا الديمقراطي ” يريد تطبيق ” مشروع الفيدرالية ” على كافة المحافظات السورية

قالت وسائل إعلام كردية، إن مجلس سوريا الديمقراطي (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية – وحدات الحماية الكردية) عقد اجتماعاً للأحزاب المتواجدة في الشمال السوري، يوم أمس الجمعة، من أجل إعادة صياغة هيكلية مشروع الفيدرالية في الشمال السوري وإمكانية تطبيق المشروع على كافة المحافظات السورية.

وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، رياض درار، بحسب ما نقلت شبكة رووداو: “نريد الاستماع إلى الرؤى التي يمكن أن نبني عليها مواقف مشتركة وتصورات مشتركة لمستقبل جديد واعد .. في البداية لقاءات ثنائية سوف تستمر تكون ثنائية بالنتيجة .. نحن نأخذ هذه التصورات لنعيد صياغة المشروع الرئيسي لدينا في مجلس سوريا الديمقراطية”.

وقالت أنصاف سليمان، العضو في مجلس سوريا الديمقراطي، إنه “تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه سابقا وما تم اقراره سواء لجهة الأفكار والرؤى السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية دائما الرؤى والمأمول من هذا الإطار السياسي الجامع أيضا تم التطرق إليه، الأبرز كان لقاء القوى والشخصيات القادمة سواء من خارج سوريا أو حتى من داخل سوريا بالمكونات السياسية والقوى السياسية والشخصيات السياسية الموجودة هنا في شمال سوريا”.

يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أعلن فيدرالية شمال سوريا بتاريخ 17 آذار 2017، “مع أحزاب كردية أخرى وشخصيات من المكونين العربي والمسيحي”، على حد تعبير “رووداو”.

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