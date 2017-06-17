مصري احترف النصب يستولي على 300 مليون جنيه من مواطنين

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل أعمال، بتهمة النصب على عشرات المواطنين، والاستيلاء منهم على أكثر من 300 مليون جنيه، بعد أن أوهمهم بتوظيفها في مجال العقارات ومزارع الدواجن.

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في القاهرة، بقيام أشرف عبدالصادق أحمد 46 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بإدارة شركة دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والتحصل على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بلغت 300 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال العقارات ومزارع الدواجن مقابل أرباح شهرية.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، أكدت المعلومات أن المتهم التزم بسداد الأرباح لعدة أشهر، ثم عجز عن السداد وتهرب من رد المبلغ، وحاول الهرب في إحدى الشقق المفروشة عقب علمه بتعدد البلاغات ضده.

وعلى الفور، جرى إعداد الأكمنة اللازمة له، ومن خلال أحدها تم ضبطه وبحوزته 130 ألف جنيه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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