مقتل جندي سعودي في معارك مع الحوثيين بالشريط الحدودي

أعلنت السلطات السعودية، فجر اليوم السبت، مقتل أحد جنودها في معارك مع الحوثيين على حدودها الجنوبية مع اليمن، ليرتفع عدد قتلاها منذ العاشر من مايو الماضي إلى 20.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، “أن الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، نقل تعازي القيادة السعودية ، لوالد وأسرة الجندي باسم بن يحي معشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان”.

ولم تذكر الوكالة ملابسات مقتل الجندي أو توقيت مقتله، لكن الشريط الحدودي بين المملكة واليمن يشهد معارك متواصلة إثر هجمات يشنها الحوثيون على مواقع سعودية بالتزامن مع قصف مدفعي.

وبمقتل “معشي”، يرتفع عدد قتلى الجيش السعودي في الشريط الحدودي مع اليمن منذ العاشر من مايو الماضي إلى 20.

وأعلن في الأسبوعين الأخيرين مقتل جنديين، بانفجاري ألغام أرضية بدوريتهما في قطاع جازان. (ANADOLU)

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