وزيرة اقتصاد ألمانيا : العدول عن الـ ” بريكست ” سيكون أمراً عظيماً

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريجيته تسيبريز، لرويترز، إن عدول بريطانيا عن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا عظيما وإن كان حدوث هذا يبدو مستبعدا.

واتفقت تصريحاتها التي نشرت السبت مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، حيث قالا إن باب الاتحاد الأوروبي سيظل مفتوحا لبريطانيا ما دامت المفاوضات مستمرة.

وقالت تسيبريز في مقابلة “أعتقد أنه سيكون أمرا عظيما إذا عدلت عن قرار الانسحاب، إلا أن هذا السيناريو يبدو لي غير واقعي نسبيا”.

وتابعت أنه يتعين على الجانبين الآن المضي قدما في مفاوضات رحيل بريطانيا من الاتحاد كما هو مقرر، مضيفة “لن يكون الأمر سهلا ولكن التوصل لحل وسط ممكن”.

وأبدت تسيبريز أسفها لقرار بريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي، وأشارت لدراسات الوزارة التي ترجح أن يضر الانسحاب باقتصاد بريطانيا أكثر مما يضر بالاقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في أوروبا. (REUTERS)

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