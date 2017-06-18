ألمانيا : برلين تحيي ذكرى الانتفاضة الشعبية في جزئها الشرقية قبل 64 عاماً

أحيت العاصمة الألمانية برلين يوم أمس السبت الذكرى السنوية الرابعة والستين للانتفاضة الشعبية في ألمانيا الشرقية سابقا.

وفي مراسم إحياء ذكرى مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية برلين وضعت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس وعمدة برلين ميشائيل مولر أكاليل زهور عند النصب التذكاري لضحايا الانتفاضة التي بدأت في 17 حزيران/يونيو عام 1953.

وحسب (د.ب.أ) قال مولر إن انتفاضة 17 حزيران/يونيو تعلمنا حتى اليوم أن الحرية لا تأتي إلا بالنضال.

يذكر أن مئات الآلاف من المواطنين خرجوا إلى الشوارع قبل 64 عاما في نحو 700 منطقة في ألمانيا الشرقية سابقا لمناهضة الحكم الشيوعي. (DPA-SPUTNIK)

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