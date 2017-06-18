ألمانيا : مسلمون ينظمون ” مسيرة سلام “

شارك أكثر من ألف مسلم، اليوم السبت، في مسيرة في مدينة كولونيا، غربي ألمانيا، رفضًا للإرهاب والعنف.

وانطلق التحرك، الذي حمل شعار “مسيرة سلام” من ميدان “هيو ماركت” في كولونيا إلى وسط المدينة، في ظل إجراءت أمنية مشددة اتخذتها الشرطة في الطرقات والشوارع التي جابتها المسيرة.

وحمل المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالإرهاب والعنف، فضلًا عن ترديدهم هتافات مماثلة.

لمياء قدور، المسؤولة في جمعية “الاتحاد الإسلامي الليبرالي”، التي دعت للتحرك، قالت في كلمة باسم المشاركين، إن “المسلمين الذين أصبحوا جزءً من المجتمع الغربي يرفضون العنف والإرهاب”.

وأضافت قدور: “نندد بشدة بكل الكيانات التي لها علاقة بالإرهاب والعنف، بغض النظر عن أسمائها (…) فالإرهاب ليس له لا دين ولا عرق ولا لون”. (ANADOLU)

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