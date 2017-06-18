ألمانيا : وزير التنمية يحذر من هجرة مائة مليون شخص من أفريقيا

حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من موجة لجوء ضخمة قد تصل إلى مائة مليون شخص من إفريقيا نحو الشمال (أوروبا)، وذلك في حال عدم الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض دون أقل من درجتين.

وفي حوار لصحيفة “بيلد أم سونتاغ” الألمانية في عددها اليوم الأحد، اعتبر الوزير الألماني أن الوضع في أفريقيا بشكل خاص سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل العالم، ففي القارة السمراء يتزايد عدد السكان سنويا بمليون نسمة، وهؤلاء الناس يتعين أن يجدوا وبشكل عاجل آفاق إقتصادية في بلدانهم.

وقال الوزير: “إذا استمر الوضع كما هو عليه الحال الآن، فلن تكون هنالك أية فرص أخرى لأشخاص كثيرين من أنحاء عديدة بالقارة الأفريقية، سوى أن التوجه إلينا”، داعيا إلى وضع “خطة مارشال” لتحقيق إستثمارات كبيرة في أفريقيا. (DPA)

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