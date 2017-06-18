ألمانيا : يصعب تحديد موعد لسحب قواتنا من قاعدة ” إنجيرليك ” التركية

قالت وزيرة دفاع ألمانيا، أورسولا فان در لاين، إنه من الصعب تحديد موعد لانسحاب قوات بلادها من قاعدة إنجيرليك التركية، والتوجه نحو قاعد الأزرق الجوية في الأردن.

وأوضحت لاين في تصريح صحفي، الأحد، أنّ “القوات الألمانية العاملة في قاعدة إنجيرليك التركية ستواصل مشاركتها مع طيران التحالف الدولي لمكافحة داعش حتّى نهاية حزيران/ يونيو الحالي”.

وأضافت لاين أنّ “برلين تحاول الإسراع في عملية نقل جنودها إلى قاعدة الأزرق الأردنية، وعدم إطالة فترة التوقف عن الطيران”.

وقررت الحكومة الفدرالية الألمانية، في 7 يونيو/حزيران الحالي، سحب قواتها العاملة في قاعدة إنجيرليك الجوية بولاية أضنة التركية.

يذكر أنّ القرار الألماني بسحب قواتها من إنجيرليك التركية، يأتي نتيجة رفض السلطات التركية السماح لنواب ألمان بزيارة القاعدة.

ورفضت السلطات التركية، في 16 من مايو/أيار الجاري، طلباً تقدم به نواب بالبرلمان الألماني، لزيارة قاعدة إنجيرليك، وبررت ذلك بأن الأمر ليس ملائماً في الفترة الحالية. (ANADOLU)

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