إلقاء القبض على عنصر بشبكة إجرامية متورط بقضية سعد لمجرد

القت الشرطة الفرنسية القبض على شخص يشتبه بتورطه في قضية الفنان المغربي #سعد_لمجرد، وتبين أن المتهم له علاقة بشبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بالمخدرات تسعى إلى توريط فنانين عالميين مع فتيات الليل.

وفي موضوع متصل، بحسب ما نقلت شبكة نورت، فتحت الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقا مع لورا بريول الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها، بخصوص علاقتها بالشاب التونسي الذي ضبط بسيارتها وبحوزته كمية مهمة من مخدر الحشيش.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية٬ أن لورا بريول نفت كل التهم الملفقة لها حول علاقتها بصديقها التونسي٬ بدعوى أن هذا الأخير يتحمل مسؤولية المخدرات التي كانت في سيارتها، بعدما أصبحت مهددة بالسجن في حال لم تثبت براءتها.

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