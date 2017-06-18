إنتحار شابة سورية في تركيا عبر إلقاء نفسها من ” سطح كراج ” ( فيديو )

انتحرت شابة سورية تبلغ من العمر 25 عاماً، في مدينة إسطنبول، يوم الخميس الماضي (15/6).

وقالت صحيفة “ملييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفتاة ألقت بنفسها من سطح كراج لصيانة الحافلات في منطقة بيرم باشا، من ارتفع 20 متراً، عند الساعة الخامسة بعد الظهر.

وفور سقوط الفتاة سارع الناس للاتصال بالشرطة والإسعاف، الذي حضر على الفور، ليجد الفتاة قد فارقت الحياة، ومن ثم تم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي.

وقالت الشرطة التركية في تحقياقتها الأولية إن الفتاة أقدمت على الانتحار، فيما أصيبت عائلتها بانهيار فور وقوع الحادثة، بحسب ما نقلت الصحيفة التي لم تشر إلى أسباب الانتحار.

عكس السير