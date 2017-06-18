إيطاليا : رجل دين مسيحي بولندي يمنح منزله لعائلة سورية لاجئة بعدما رزقت بطفلة

منح مطران بولندي، شقته في منطقة فيا بورغو بيو، الواقعة غربي العاصمة الإيطالية روما، بالقرب من الفاتيكان، لعائلة سورية لاجئة.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، يوم الثلاثاء الماضي (13/6) بحسب ما ترجم عكس السير، إن المطران كونارد كراجفسكي، رئيس هيئة كنيسة بولندا في إيطاليا، التابع لـ “الكرسي الرسولي / البابوي”، وهو كيان سياسي قانوني معترف به دولياً، خصص بيته للعائلة السورية، بعدما رزقت بطفلة مؤخراً.

وأوضح المطران المسؤول عن تنسيق أعمال البابا الخيرية للفقراء، أنه قدم شيئاً متواضعاً فقط، مضيفاً: “لم أفعل شيئاً استثنائياً بمنحي منزلي للزوجين السوريين وطفلتهم، ليس لدي عائلة وأنا كاهن بسيط، تقديم هذه الشقة لم يكلفني شيئاً، عدد لا يحصى من الكهنة في العالم يفعلون الشيء نفسه، مهمتي أن أساعد المحتاجين”.

وترك القسيس البابوي مسكنه، وأقام مؤقتاً في مكتب صغير في المبنى نفسه.

ولم يكن لدى المطران أي مشكلة في منح ممتلكاته الشخصية، لإظهار حسن الضيافة للعائلة السورية، التي تقيم في شقته منذ عدة أيام، بحسب الصحيفة.

عكس السير