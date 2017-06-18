اعتدى على حارسي متجر و زعم أنه ” جمل ” .. مجلة هولندية تنقل تفاصيل حوار طريف بين ” سوري مشرد ” و قاض في هولندا !

سلطت مجلة “بانوراما” الهولندية الضوء على قصة سوري يدعى “أمير”، يعيش في هولندا منذ سنوات طويلة (قبل 2011)، تسبب عدم إلمامه باللغة، بحديث طريف بينه وبين القاضي الذي يحكم في حادثة تورط فيها السوري.

ونقلت المجلة الهولندية الحوار الذي دار بين القاضي وأمير (50 عاماً)، وجاء فيه بحسب ما ترجم عكس السير:

أمير: أحياناً أكون مثل جمل.

يصحح القاضي: تقصد لاما؟

أمير: لا بل جمل

القاضي : بل لاما

أمير: لا جمل

القاضي: لكن الجمال لا تبصق؟

أمير: بل تبصق

و”البصاق”، هو القضية المسجلة بحق أمير، ويعرف الأخير جيداً أن الجمال تبصق، فقد ولد في سوريا ورأى في شبابه الكثير من الجمال، أكثر من القاضي والنائب العام والكاتب معاً، على حد تعبير المجلة.

وعلى الرغم من أنه شخص مشرد (بلا مأوى أو عمل)، يبدو أمير في المحكمة مرتدياً حذاء رياضياً ذو علامة تجارية مميزة، وبنطالاً قصيراً مخططاً، وقميصاً بأكمام قصيرة، الأمر الذي اعتبرته المجلة مثيراً للدهشة.

القاضي لم يلتفت إلى مظهره، لكنه يريد أن يعرف لماذا قام أمير مساء السبت (10/6)، بالاعتداء على حارسي متجر، دون سبب.

قال أمير: هناك سوء فهم، أنا لست شخصاً يقوم بذلك، فرد القاضي: “إذا قرأت سجلك الجنائي فأنت كذلك تماماً”، وذكره القاضي أنه في السنة الماضية تم الحكم عليه بالإهانة والإساءة والتخريب، وهي أمور ما يزال يُحاسب عليها.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد كان أمير وسط مدينة “دينهاخ”، وشاهد شرطياً فلوح له بشكل ودي، لكن الشرطي فهم الإشارة بشكل مختلف، فجاءه بسرعة وطلب منه بطاقته الشخصية وفتشه أمام المارة.

وإلى الأمام قليلاً، كان هناك حارسا متجر يدخنان في الخارج، واعتقد أمير أنهما كانا يضحكان عليه، فصاح عليهما، ورد أحد الحراس بالمثل، الأمر الذي فهمه أمير بشكل مختلف، فقام بشتهمهما والبصاق عليهما وضربهما.

وسأل القاضي أمير: “ماذا قال لك ذلك الحارس برأيك؟”، فرد: “قال إنه مارس الجنس مع أمي، أو يريد فعل ذلك”، وأضاف: “لم أضرب أحداً لقد بصقت على أحدهم وكان ذلك دفاعاً عن النفس”، أما الحارسان فأنكرا ما قاله السوري، وأكدا أنهما كانا يضحكان فقط.

وقالت المجلة: “لم تكن هناك أية آثار ضرب واضحة على أمير في ذلك اليوم، كان قد شرب مشروبات كحولية ككل يوم، في الواقع هو مدمن على الكحول، ويفقد أعصابه بعد الشرب”.

وحكم القاضي على أمير بالسجن لمدة 30 يوماً، بالإضافة لأسبوعين من عقوبة سابقة، وترى المجلة، أن ذلك كاف لإبعاده عن الشارع لحين إيجاد مركز إعادة تأهيل له.

عكس السير