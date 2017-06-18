الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في درعا

اكدت الحكومة الأردنية ليل السبت الأحد دعمها للجهود المبذولة لوقف اطلاق نار شامل في سوريا، وذلك بعد إعلان جيش النظام وقف القتال لمدة 48 ساعة في درعا بجنوب سوريا ما أدى إلى هدوء حذر في المدينة بعد أيام من المعارك الكثيفة.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن “الاردن يدعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية”.

وشدد المومني على “أهمية اتفاق الهدنة الذي أعلن عنه السبت في الجنوب السوري لمدة 48 ساعة”.

وعبر عن أمله بـ”التزام كافة الاطراف لتنفيذ الاتفاق”، مؤكدا “أهمية وقف إطلاق النار للتخفيف على الاشقاء السوريين خاصة المحتاجين لوصول المساعدات انسانية”.

وجدد المومني “موقف الأردن الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لايجاد حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها”. (AFP)

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