الإعلان عن لوحة مفاتيح ثورية من ” مايكروسوفت “

أعلنت شركة #مايكروسوفت الأميركية، عن أحدث لوحة مفاتيح تبتكرها، مزودة بقارئ بصمات المستخدمين.

وبواسطة القارئ الجديد سيستغني المستخدمون عن كتابة كلمة السر لفتح حواسيبهم، وسيكون موقع الأداة موجودا بين زري ALT و CTRL.

وأطلقت الشركة على لوحة المفاتيح الجديدة اسم MODERN KEYBOARD، وفق ما ذكرت على موقعها الإلكتروني، بحسب قناة سكاي نيوز، ولم تحدد الشركة موعدا محددا لعرض اللوحة الجديدة في الأسواق.

لكن الأمر الذي قد لا يعجب الكثيرين هو السعر المرتفع نسبيا للوحة ، إذ يبلغ 130 دولارا أميركيا.

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