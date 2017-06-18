البحرين تطلب من جنود قطريين متمركزين فيها المغادرة

طلبت مملكة البحرين من جنود قطريين متمركزين فيها في إطار خدمتهم في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، المغادرة على خلفية الازمة الدبلوماسية مع الدوحة، بحسب ما أفاد اليوم، الأحد، مصدر مطلع على القرار.

وتضم البحرين قاعدة أمريكية تعمل فيها القيادة المركزية للقوات البحرية، وتشمل عسكريين من دول في المنطقة، ينفذون مهاما تتعلق بالحرب على تنظيمات متطرفة في الشرق الاوسط.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن السلطات البحرينية أوضحت “للقائد المسؤول عن القاعدة أن على القطريين المغادرة”، مضيفا أن على هؤلاء مغادرة المملكة الخليجية خلال 48 ساعة.

وتابع “لا يزالون في القاعدة، لكن من المرجح أن يغادروا خلال اليومين المقبلين”، من دون أن يفصح عن اعداد هؤلاء الجنود.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قبل نحو اسبوعين، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضي هذه الدول.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الارهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وبعيد قطع العلاقات، أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن انهاء مشاركة قطر في هذا التحالف.

وعلى الرغم من انتقادات وجهها الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى قطر، ترسل واشنطن إشارات تؤكد أنها لن تتخلى عن الامارة الصغيرة، في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لإيجاد حل للازمة.

ووصلت هذا الأسبوع سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية إلى مرفأ حمد جنوب الدوحة “للمشاركة في تمرين مشترك مع البحرية” القطرية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع القطرية.

في واشنطن، وقّع وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات أف-15 مقابل 12 مليار دولار، بحسب ما أعلن البنتاغون.

ولطالما كان التعاون وثيقا بين قطر والولايات المتحدة التي تملك قاعدة عسكرية ضخمة في هذا البلد تضم نحو عشرة آلاف جندي أمريكي يشاركون في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف. (AFP)

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