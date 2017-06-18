الجزائر تدخل ” موسوعة غينيس ” بأكبر مبادرة لغسل الصحون

بحضور مندوبة رسمية من #موسوعة_غينيس، تمكّنت 412 سيدة جزائرية من دخول الموسوعة بكسر الرقم القياسي لأكبر عدد أشخاص ينظفون الأواني في الوقت عينه.

وقع الحدث خلال إفطار جماعي عقد في العاصمة الجزائر، وأكّدت هدى خشاب، الممثلة الرسمية لـ “غينيس”، التي حضرت خصيصاً من دبي للإشراف على هذا الحدث، على الرقم القياسي بعد أن حسبت بدقة عدد المشاركات، وتحقّقت من نظافة الأطباق.

وسُجّل الرقم القياسي الجديد في إطار مبادرة تضامنية تُعرف بـ “تحلا اللمة”، وزعت خلالها ألف وجبة إفطار على دور الأيتام والعجزة والمساكن الجامعية في العاصمة الجزائرية، بحسب صحيفة القبس، وكان الرقم القياسي السابق بحسب “غينيس” قد سُجّل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالفلبين، حيث قام 300 شخص بغسل الأطباق بشكل متزامن خلال حدث نظّمه مصنع كبير لمنتجات التنظيف.

وهذا هو الرقم القياسي الثاني التي تسجّله الجزائر في موسوعة غينيس، التي دخلتها في 3 يونيو/حزيران 2004 مع أكبر طبق كسكسي، وبلغ وزنه 6 أطنان.

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