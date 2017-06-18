السعودية تحظر إستيراد الفراولة المصرية

قال رئيس المجلس التصديري للمحاصيل الزراعية في مصر، اليوم الأحد، إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 تموز بسبب متبقيات المبيدات.

وأوضح عبد الحميد الدمرداش في اتصال هاتفي مع رويترز أن الإخطار السعودي لم يحدد “نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة”.

واجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في نيسان، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

وقال الدمرداش إن الموسم التصديري للفراولة “يبدأ في تشرين الثاني وينتهي في العاشر من نيسان.. الفراولة تمثل بين خمسة وعشرة بالمائة من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير”.

وأضاف: “أتوقع حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف تشرين الثاني المقبل”.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقررت وزارة التجارة المصرية في أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة. (REUTERS)

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