بالفيديو .. سرقة ” كرتين ذهبيتين ” من منزل رونالدو في إعلان تجاري

قام النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو نجم #ريال_مدريد الإسباني، بتصوير إعلان جديد لأحد شركات كاميرات المراقبة رفقة ابنه جونيور، وذلك في منزله الخاص.

ويأتي في الإعلان اختفاء كرتين ذهبيتين من دولاب جوائز رونالدو التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية، فيما تبقى اثنين آخرين.

وفجع رونالدو من اختفاء تلك الكرتين، مما دفعه بالرجوع إلى كاميرات المراقبة واسترجاع التسجيل، بحسب ما اوردت شبكة اليمن العربي، حيث وجد خادمة المنزل تقوم بتنظيف “الدولاب”، ولم يتبين سرقتها لكراته الذهبية، مما جعل الامر اكثر تعقيدا.

ووقع رونالدو في حيرة كبيره جراء اختفاء الكرتين، وبعد وهلة، لاحظ رونالدو بحركة غريبة في أرجاء المنزل بدخول كرة من شرفة المنزل، حيث وجد بعدها أن ابنه جونيور يلعب بها وسط حديقة المنزل.

والطريف أنه استخدم الكرتين الذهبيتين كعارضتين للمرمى أثناء التدريب على التسديد.

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