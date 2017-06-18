بالفيديو .. عشرات الشباب الكويتيين يهيمون في الصحراء بحثاً عن ” كنز عبودكا ” !

وثق أشخاص مقاطع فيديو لعدد كبير من الشباب في #الكويت الذي توجهوا بحثا عن الكنز المفقود في #الصحراء ، والذي أعلن عنه أحد مشاهير مواقع التواصل ويدعى “عبودكا”.

وكان “عبودكا”، والذي يقدم حاليا برنامجا عبر تلفزيون “الرأي” بعنوان “ياكم عبودكا”، قد أعلن عبر صفحته الرسمية عن قيامه بدفن أموال في الصحراء، بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز، مضيفا أنه من يبحث عنها ويجدها تكون هدية له، دون أن يفصح عن قيمة المبلغ.

وعلى إثر إعلان “عبودكا” توجه العشرات من الشباب إلى الصحراء بحثا عن هذا المال.

وانتقد ناشطون تصرف “عبودكا”، معتبرين أن طريقته فيها إذلال بطريقة شنيعة للناس، بعد أن وضع المال متعمدا في صحراء دون أن يفصح عن قيمة المبلغ، بينما أشاد آخرون بطريقته المبتكرة، حيث وصف متابعوه الفكرة بالذكية.

عكس السير