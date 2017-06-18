برشلونة يركز على 4 صفقات مهمة في ” الميركاتو ” الصيفي

سلطت صحيفة كتالونية الضوء على استراتيجية نادي #برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت أنّ إدارة “البارسا” تستهدف التعاقد مع 4 لاعبين بارزين.

وذكرت الصحيفة “موندو ديبورتيفو” أنّ الإعلان عن الصفقة الأولى لبرشلونة في عهد المدرب الجديد #ارنستو_فالفيردي سيكون يوم 12 يوليو القادم.

وأوضحت الصحيفة، المقربة من نادي برشلونة، أنّ إدارة الفريق الكتالوني قد وضعت 4 أسماء ضمن خطتها للميركاتو الصيفي الحالي، حيث تحركت بجدية لضم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واستعادة المدافع الإسباني هيكتور بيليرين من نادي أرسنال الإنكليزي.

وتضم أجندة برشلونة أيضاً كل من جيرارد دولوفيو، وعثمان ديمبلي، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، إلا أن هناك تخوف من رفض الأول العودة إلى برشلونة، عندما يحاول النادي الكتالوني تفعيل بند استعادته من إيفرتون، مقابل 12 مليون يورو.

أما المهاجم الفرنسي ديمبلي، فقد أكد عقب مشاركته في المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده فرنسا، أمام نظيره الإنكليزي ، الثلاثاء الماضي، أن مسؤولي برشلونة تحدثوا معه في العام الماضي، دون الإشارة إلى أي مفاوضات أخرى خلال الفترة الأخيرة معه او مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني.

واعتبرت “موندو ديبورتيفو” أن أمام المدير الرياضي لبرشلونة، روبرت فرنانديز، مهمة شاقة لحسم الصفقات الجديدة، وهو أمر يحتاج إلى أموال ضخمة، وأعصاب باردة، وإدارة متميزة للمفاوضات مع اللاعبين والأندية، بحسب الصحيفة الإسبانية.

يُشار أنّ تقارير اسبانية، كانت قد تحدثت، في الأيام القليلة الماضية، عن تخصيص إدارة نادي برشلونة لمبلغ 198 مليون يورو لحسم أبرز الصفقات الراغبة فيها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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